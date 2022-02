Norte Pioneiro em Revista Semanal

COLUNA BEM INFORMADA DO JORNALISTA VALDIR AMARAL

Competência

Cumprimentos à equipe do Npdiario pela agilidade e relevância nas notícias, cada vez mais consolidado como o principal jornal do Norte Pioneiro e um dos principais do Paraná.

A renúncia do prefeito Ângelo Marcos Vigilato, de Japira, foi uma demonstração inequívoca. O novo chefe do executivo era o vice e assumiu. Paulo José Morfinati (PSB) , de 47 anos, o Paulinho, como é conhecido o novo prefeito, é produtor rural(planta café e uva). Ambos são do PSB.

Competência 2

Outro exemplo foi a notícia exclusiva, com repercussão estadual, da queda de um piloto de parapente, aproximadamente dez metros de altura, em torno de 17h10m desta quinta-feira, dia dez, em Santo Antônio da Platina. Ele é de Cambará e um amigo voava em outra aeronave igual, mas não se machucou.

Foi uma rajada transversal que atingiu Paulo César, e quando tentava pousar, perdeu o controle. O homem e seu acompanhante frequentemente pulavam de um morro ali perto.

O colega desceu normalmente e não se feriu.

Passaporte sanitário

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) se posicionou contra a tramitação em regime de urgência de um projeto de lei apresentado na Assembleia Legislativa com o objetivo de proibir a instituição do passaporte sanitário no Paraná. Para ele, a saúde pública não pode ser tratada pelo viés ideológico e negacionista. “Somos a favor do passaporte sanitário e contra o negacionismo. Vacinas salvam vidas e 80% dos paranaenses já se vacinaram. Quem não tomou vacina assume o risco individual de adoecer, mas não pode colocar toda a sociedade em risco. Esta liberdade não dá a ninguém o direito de ferir o direito à vida”, disse.

Destaque estadual

Um projeto da professora do mestrado em Agronomia da Uenp, Mayra Costa da Cruz Gallo de Carvalho, é um dos destaques do Show Rural Coopavel. A pesquisa, desenvolvida no campus de Bandeirantes, conquistou o terceiro lugar entre os cinco finalistas, com o “Bio-HiJAck, fungicida biológico para combater a ferrugem-asiática”. A feira, que acontece até dia 11, em Cascavel, está na 34ª edição e é considerada uma das mais importantes do País, voltada à divulgação de tecnologias agrícolas.





Carlópolis

O prefeito de Carlópolis, Hiroshi Kubo (PSD) confirmou que as obras de pavimentação da rua Sebastião Leite, próximo à Ponte do Vista Alegre, serão concluídas ainda em fevereiro.

Ele lamentou o transtorno dos moradores por causa das melhorias, mas reforça que a obra vai promover mais conforto, segurança e maior valor agregado ao imóvel. Vale lembrar que a obra é realizada com recursos próprios, por meio de emenda da Câmara de Vereadores e que os moradores não vão pagar nem um centavo pelas benfeitorias.





Ribeirão Claro

O prefeito João Carlos Bonato (PSB) e o deputado Romanelli participaram de uma reunião com o novo chefe da Casa Civil do Paraná, João Carlos Ortega. O prefeito foi a Curitiba em busca de recursos para investimentos em infraestrutura urbana e, claro, quer também se preparar para a retomada da economia, sobretudo com incentivos ao turismo de aventura.



Santo Antônio da Platina

O prefeito Zezão Coelho (Pode), de Santo Antônio da Platina, arregaçou as mangas para garantir o retorno às aulas presenciais com mais segurança aos estudantes, professores e servidores. Uma das ações foi a reinauguração da Escola Ivonice Souza, no Monte Real, que tem capacidade para atender até 200 alunos. A obra teve investimento de R$772 mil e foi realizada totalmente com recursos próprios do município.



Mundial

O advogado procopense Alessandro Tiba Migliozzi, morador do Bairro Três Bicas e torcedor fanático do Palmeiras, viajou para os Emirados Árabes para acompanhar a trajetória do clube paulista na conquista do segundo título mundial. Isso mesmo: SEGUNDO! E, pelo jeito, ele é mesmo pé quente. O palmeirense foi acompanhar de perto a festa em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, com a família, para assistir a final do final do Mundial Interclubes. Boa sorte e traga a taça, Tiba!