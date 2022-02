Norte Pioneiro em Revista Semanal

COLUNA BEM INFORMADA DO JORNALISTA VALDIR AMARAL

Artes Plásticas em Jacarezinho

Já está disponível para visualização a exibição on-line dos trabalhos selecionados na 36ª edição do Salão de Artes Plásticas de Jacarezinho.

A pandemia da Covid-19 impôs inúmeras restrições e a necessidade de se reinventar em diferentes setores e segmentos. Com o Salão de Artes Plásticas de Jacarezinho não foi diferente. Em 2020 ele não pôde ser realizado, mas 2021 readaptou-se e mudou o formato das inscrições, que foram todas efetuadas por meio eletrônico. Ao todo, 438 inscrições e mais de mil trabalhos foram inscritos recebidos, vindos de 20 estados brasileiros e de outros cinco países.

Neste 2022, as obras selecionadas para premiação, as que receberam menção honrosa, e as selecionadas para exibição no salão são apresentadas exclusivamente no formato on-line. A curadoria foi assinada por Marco Coga da Silva, Luiz Lavalle Filho e João Paulo Gomes de Carvalho.

Confira o catálogo da 36ª edição do Salão de Artes Plásticas de Jacarezinho AQUI.

Fake news nas eleições

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) defendeu, na posse do novo presidente do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) o combate sem trégua às fakes news que podem comprometer o resultado das eleições de outubro. Segundo ele, o combate à desinformação será o grande desafio das eleições. “Precisamos ampliar o acesso aos canais de comunicação da Justiça Eleitoral, para que o eleitor possa denunciar as fake news e, ao mesmo tempo, confirmar a veracidade das informações publicadas nas redes sociais”, disse.



TRE do Paraná

O desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura assumiu a presidência do TRE-PR, enquanto Fernando Wolff Bodziak, foi empossado como vice-presidente e corregedor.

O novo presidente, que já atuou em Cornélio Procópio como juiz substituto, assume o lugar de Tito Campos de Paula. O mandato é de dois anos.



Norte Pioneiro

Levantamento da Fomento Paraná mostra que empresários e empreendedores das cidades de Cambará, Cornélio Procópio e Siqueira Campos receberam mais de R$ 3,8 milhões em operações de crédito, com 483 contratos intermediados pelos agentes de microcrédito, da Fomento Paraná.

O programa de microcrédito fomenta a economia e ajuda na geração de emprego e renda no Norte Pioneiro e em outros municípios do Estado.

Novidade na “Gata da Semana”

Mariana Moretto tem 20 anos de descontraída exuberância. Estudante de Estética, maquiadora profissional e micropigmentadora, a jovem é de Ibaiti.

Ela protagonizou o quadro Gata da Semana e estreou mostrando vídeos. Não será sempre, mas a partir de agora o Npdiario vai publicar imagens em movimento também.

Figueira

O prefeito José Carlos Contiero (PSL), de Figueira, comemorou a liberação de R$ 250 mil para a reforma do Posto de Saúde Especializada da Mulher de Figueira, conquistado com apoio do deputado Romanelli.

“Já iniciamos as tratativas para a elaboração do projeto de reforma, que será adequado para melhor atendimento aos pacientes. Um investimento que vai garantir agilidade, conforto e segurança”, disse o prefeito.



Sapopema

O prefeito Paulinho Branco (PSB), de Sapopema, recebeu a confirmação, também do deputado Romanelli, da liberação de recursos para investimentos em infraestrutura e agronegócio. “Temos projetos para incentivar a agroindústria e o turismo. Sapopema caminha na direção certa, da geração de emprego e renda e da retomada da economia. É resultado da soma de esforços e da parceria entre o município e o Estado”, reforça o prefeito.

Carlópolis

Já o prefeito Hiroshi Kubo (PSD), de Carlópolis, conquistou recursos no valor de R$ 300 mil para reforma do Colégio Estadual do Campo Joaquim Maximiano Marques, no distrito de Nova Brasilia do Itararé, que funciona em conjunto com a Escola Municipal Joaquim do Prado. Ao todo, 135 alunos estudam nas duas unidades educacionais. A previsão é de que a obra seja iniciada ainda no mês de fevereiro.



Cornélio Procópio

O governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) deverá visitar Cornélio Procópio em 15 de fevereiro, quando a cidade completa 84 anos. O objetivo é formalizar o repasse de R$ 16 milhões para comprar os equipamentos do Hospital Regional da Amunop e anunciar a construção de um centro de especialidades médicas, no valor de R$ 18,5 milhões.

Vídeos jornalísticos

E o Npdiario mantém a liderança isolada em audiência também na editoria Policial.

Os vídeos do carro partido ao meio numa colisão em Santo Antônio da Platina: https://www.npdiario.com.br/cidades/santo-antonio-da-platina/colisao-tripla-parte-carro-ao-meio-em-santo-antonio-video/

E o da incineração de drogas em Cambará são dois bons exemplos: https://www.npdiario.com.br/capa/incineradas-drogas-tomadas-do-pcc-em-cambara-videos/