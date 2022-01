Norte Pioneiro em Revista Semanal

COLUNA BEM INFORMADA DO JORNALISTA VALDIR AMARAL

Pavimentação em Ibaiti

A rua Júlio Barbosa Ribas é uma importante via que liga os bairros Vila Santo Antônio, Jardim Pérola ao Serra Dourada e ao Gralha Azul, em Ibaiti.

Uma obra de pavimentação foi promovida no valor de quase 100 mil reais que melhorou o trânsito local e trouxe melhores condições de vida à população.

O prefeito Dr.Antonely Carvalho comentou o benefício aos Ibaitienses.

Norte Pioneiro

Cornélio Procópio, Cambará, Jacarezinho, Joaquim Távora, Quatiguá, Andirá, Barra do Jacaré, Ibaiti, Jaboti, Nova América da Colina, Rancho Alegre, Ribeirão do Pinhal e Salto do Itararé serão atendidos pelo programa Casa Fácil Paraná, da Cohapar. As construtoras interessadas na execução dos projetos e das obras devem se habilitar por meio dos chamamentos públicos da Cohapar, disponíveis no site da companhia. Até fevereiro, todos os processos já devem ter sido concluídos com a definição das construtoras vencedoras.

UENP

A reitora da UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) Fátima Aparecida da Cruz Padoan, foi eleita por unanimidade como presidente do Cruep (Conselho de Reitores das Universidades Públicas Estaduais do Paraná).

Ela também responde pela presidência da Apiesp (Associação Paranaense das Instituições de Ensino Superior Público). O Cruep tem como finalidade acompanhar a aplicação da LGU e promover a articulação entre as instituições que integram e se relacionam com o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná.

Jacarezinho

Por falar em UENP, os professores João Paulo Freitas e Denis Carlos dos Santos, aprovados em concurso público, tomaram posse após a nomeação ser autorizada pelo Governo do Estado. Eles atuarão no curso de Fisioterapia do CCS (Centro de Ciências da Saúde), do campus de Jacarezinho.

Carlópolis

O prefeito Hiroshi Kubo (PSD) visitou o gabinete do deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) e conseguiu a liberação de R$ 590 mil para a compra de um rolo compactador para o município. O prefeito agradeceu ao apoio do deputado e à parceria com o Governo do Estado. “Com diálogo e bons projetos estamos realizando uma série de investimentos e obras na cidade”.

Cursinho preparatório é sucesso

A coordenadora de projetos Lúcia Marta Ferreira Pinto Mendes e o Coordenador do Pré Vestibular Arthur Galdino do Colégio Magnus, de Jacarezinho, visitaram o Npdiario para detalhar essa iniciativa do estabelecimento de ensino que já pode, como outras, se considerar um sucesso.

Parabéns ao prefeito Marcelo Palhares, que é o diretor-geral.

Cornélio Procópio

O tenente Luciano Alberto de Souza Camilo assumiu o lugar do capitão João Paulo de Oliveira no comando do Quartel do Corpo de Bombeiros de Cornélio Procópio, que foi completamente reformado. A solenidade de reinauguração contou com a participação do deputado Romanelli, que foi homenageado pela luta em favor das melhorias para a corporação no Estado. O novo espaço recebeu investimentos de mais de R$ 1,1 milhão, do Funrebom (Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros).

Capacitação

Sertaneja e São Sebastião da Amoreira serão atendidos pelo programa Carretas do Conhecimento em janeiro. Leópolis e Pinhalão serão atendidos em fevereiro e março, respectivamente. Para Sertaneja, o curso disponível é de Mecânica de Motocicletas. Para São Sebastião da Amoreira as vagas são para o curso de Eletricidade Predial. Em Leópolis, a formação será em Panificação. Já para Pinhalão, a oferta do curso é de Mecânica de Motocicletas.

Santa Amélia

Crianças indígenas da reserva Laranjinha, em Santa Amélia, começaram a ser imunizadas(foto da capa).

Elas estão incluídas entre os grupos prioritários da vacinação pediátrica. A previsão é que 3.125 indígenas com idade entre 5 e 11 anos sejam vacinados no Estado, de acordo com levantamento do Ministério da Saúde.

Comemoração

O deputado Romanelli comemorou idade nova, ao lado da família e dos companheiros de trabalho. Ele agradeceu também às mensagens recebidas dos amigos, espalhados por todo o Paraná.

“De coração, muito obrigado à minha família, amigos e companheiros de trabalho pelo carinho no dia do meu aniversário! Começo este novo ciclo, neste novo ano, com muita alegria no coração, esperança para as lutas e energias renovadas para a caminhada”. Parabéns, deputado Romanelli.

Saúde

A secretária municipal de Saúde de Santo Antônio da Platina, Gislaine Galvão, gravou vídeo detalhando mudanças no município, no enfrentamento contra a Covid-19 e a gripe H3N2.