Norte Pioneiro em Revista Semanal

COLUNA BEM INFORMADA DO JORNALISTA VALDIR AMARAL

Confirmado vice

Memorável a entrevista exclusiva concedida ao Npdiario pelo vice-governador Darci Piana, da qual tive o prazer e a honra em participar. Ele fez diversas revelações e contou sua história. Emocionante, engraçada e inesquecível experiência profissional.

Para quem ainda não degustou, o link é este: https://www.npdiario.com.br/economia/exclusivo-vice-governador-aceita-concorrer-de-novo/

Núcleo da Uenp

O Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e da Juventude da Uenp completou 15 anos de atendimento em Jacarezinho. Atuando desde 2006, o projeto atende por ano, em média, mais de 1500 casos envolvendo crianças e adolescentes e garante atendimento jurídico, psicológico e pedagógico.

Residência médica

A Uenp está com inscrições abertas para seleção de candidatos ao programa de residência médica veterinária. As inscrições devem ser realizadas até 28 de janeiro de 2022, exclusivamente, pela internet.

Medida

O prefeito Amin Hannouche (PSD) informou aos vereadores o cancelamento da realização dos eventos festivos de ano novo, aniversário da cidade e Carnaval 2022. A decisão está relacionada a nova variante da covid (Ômicron) e prefeito esclareceu que vai seguir as recomendações de saúde e sanitária. Amin, que também é o presidente da Amunop, disse que levará a decisão aos prefeitos e espera que eles venham adotar tais medidas em seus municípios.

Sem festas

Mais de 94% dos municípios, conforme pesquisa da CNM, querem que o governo federal adote a comprovação da vacina para ingresso no país como visitante. A entidade obteve respostas de 2.662 gestores na semana de 6 a 9 de dezembro. A precaução das prefeituras também se estende às festas de fim de ano: 64,7% (1.723) decidiram que não haverá festas. Em 11% (292), os eventos seguem confirmados e em 23,6% (627) a questão está indefinida.

Sem carnaval

Em relação ao carnaval em 2022, o cenário é semelhante. Por ora, 64,3% (1.712) informaram que não vão organizar eventos públicos no período, enquanto apenas 1,4% (38) estão prevendo a realização da festa e 33,2% (883) ainda não decidiram. Somente 18,3% (488) das gestões locais instituíram, por decreto ou recurso similar, a obrigatoriedade da vacina para frequentar lugares públicos e privados na cidade. No questionário, 79,7% (2.121) responderam que não adotaram tal medida.

Máscaras

A pesquisa também mostra o cenário de obrigatoriedade do uso de máscaras no país. A regra segue em vigor em 98% (2.608) dos municípios nos ambientes privados e em 85,6% (2.279), em locais públicos. Dos gestores, 92,7% (2.469) afirmaram que pretendem manter a obrigatoriedade da máscara mesmo que toda a população do município esteja vacinada.

Casamento coletivo

A prefeitura de Ibaiti celebrou a união de 53 casais no casamento comunitário da cidade. Devido às medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19 a celebração foi restrita.

Transporte público

A demanda da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) por alternativas ao financiamento do transporte público mobilizou senadores. Nelsinho Trad (PSD-MS) e Alexandre Giordano (MDB) protocolaram projeto de lei para custear a gratuidade dos idosos. De acordo com a proposta, o programa de assistência à mobilidade dos idosos vai garantir assistência financeira e diminuir o impacto nas tarifas.

Estima-se a destinação de R$ 5 bilhões. Os valores por cidade, conforme a FNP já calculou, serão contemplados por meio de emenda ao projeto. Para Cornélio Procópio o valor será de R$ 2.240.528,00; para Jacarezinho R$ 1.436.902,00; Bandeirantes terá R$ 1.315.946, 00 e Carlópolis R$ 558.865,00.

Mais parques

A Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo tem 200 pedidos das prefeituras para implantação de parques urbanos. Um programa da Sedest destina verbas de emendas parlamentares e do Fundo Estadual do Meio Ambiente para a construção de parques em áreas de risco nos municípios. Até agora, segundo informações oficiais da Sedest, o programa já recebeu R$ 46,8 milhões para financiamento dos parques.

Sucesso

O Youtuber platinense Ney Santos, que tem o canal “Jesus me defenda”, recebeu a Placa de Ouro do Youtube, para festejar o alcance de um milhão de inscritos. A honraria é encaminhada diretamente dos Estados Unidos, onde fica a sede do Youtube. O canal foi criado em fevereiro de 2017, e hoje conta com 154.276.249 visualizações. Ele utiliza da plataforma para fazer conteúdos cristãos, com pregações, sermões, orações e mensagens diárias de fé, que edificam o seu cotidiano. Para conhecer mais, acesse: www.youtube.com/channel/UCHspfHbPRlKpL4oS5FeguJw.

Redução de energia

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) destacou que os hospitais públicos e filantrópicos têm até o dia 13 de março para se enquadrar no programa de eficiência energética da Copel. O programa vai financiar R$ 30 milhões a fundo perdido em projetos para aumentar a eficiência e reduzir a conta de luz.

Por toda a vida…

O casal Margareth Garcia e Valdemar Pagliaci, de Santa Amélia, comemorou Bodas de Ouro. Valdemar é advogado e foi prefeito de Santa Amélia, no Norte do Paraná. Já a esposa dele é professora.

Os dois se conheceram ainda na adolescência e nunca tiveram nenhum outro relacionamento. Na homenagem ao marido, Margareth se manifestou pelas redes sociais. “Agradeço a Deus por estes 50 anos de casamento tão felizes e por nosso amor nunca ter parado de crescer”, registrou. Margareth e Valdemar têm dois filhos: Fabrício e Ricardo e cinco netos: Rayssa, Rayane, Paloma, Matheus e Lorenzo. Parabéns ao casal e à família!