Norte Pioneiro em Revista Semanal

COLUNA BEM INFORMADA DO JORNALISTA VALDIR AMARAL

Ratinho Junior e Lula

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) confirmou que vai apoiar a reeleição do governador de Ratinho Júnior (PSD) e Lula (PT) para presidente e que este é o compromisso que seu partido tem no Paraná para as eleições de 2 de outubro de 2022. “Estivemos em Brasília e com a aprovação da direção nacional, estabelecemos que vamos estar juntos em 2022. Agora é trabalhar pela reeleição do governador Ratinho Junior”, reafirma.

Santo Antônio da Platina

Pela quarta vez consecutiva, a SLB do Brasil Projetos Florestais, de Santo Antônio da Platina, recebeu o Selo Clima Paraná, na categoria “Ouro Plus”, pelo compromisso na luta contra o aquecimento global. A engenheira ambiental Jullia Prado Gaudencio participou da solenidade na FIEP (Federação das Indústrias do Estado do Paraná), quando recebeu a certificação expedida pelo Governo do Paraná, por meio da Sedest (Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo).

São Jerônimo da Serra

O Lar Dom Getúlio na Providência de Deus e Humanitas São Francisco na Providência de Deus, de São Jerônimo da Serra conquistaram o título de entidade de utilidade pública estadual. O Lar Dom Getúlio presta assistência com o foco na reabilitação física e psíquica de pessoas com dependência química e problemas psicossociais. Já o Humanitas São Francisco atende portadores de hanseníase e outras dermatoses leves, moderadas e crônicas. O projeto de lei, aprovado na Assembleia Legislativa do Paraná, foi proposto pelo deputado Romanelli.

Congonhinhas

Em Congonhinhas, as obras de construção de uma quadra de esportes estão em fase final. O Governo do Paraná investiu cerca de R$ 370 mil, por meio de emenda parlamentar do deputado Romanelli. A obra foi iniciada em 2020, na gestão do ex-prefeito Nenê do Vaz (PSB) e a previsão é de ser entregue ainda em 2022.

Cidadã Honorária

A promotora de Justiça Kele Cristiani Diogo Bahena recebeu o título de Cidadã Honorária de Santo Antônio da Platina, em homenagem proposta pelo vereador José Jaime Mineiro (DEM). Nascida em Ibaiti e formada em Direito pela UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná), kele Bahena iniciou na carreira aos 22 anos. Atualmente, é coordenadora do Gepatria (Grupo Especializado de Proteção do Patrimônio Público do Norte Pioneiro).

Ribeirão Claro

O procurador-geral de Justiça do Paraná, professor-doutor Gilberto Giacoia, de Ribeirão Claro, recebeu o título de Cidadão Honorário de Curitiba, em solenidade na Câmara Municipal. Giacoia é professor no curso de Direito da UENP e um dos advogados mais respeitados do Paraná. A iniciativa foi do vereador Pier Petruzziello (PTB) e teve apoio do presidente Tico Kuzma (Pros) e dos vereadores Alexandre Leprevost (Solidariedade) e Dalton Borba (PDT).

Siqueira Campos

Outro pé vermelho que se tornou Cidadão Honorário de Curitiba foi o empresário Leodir Bonilha, de Siqueira Campos. Desta vez, por iniciativa do vereador Oscalino do Povo (PP), que também é siqueirense. Leodir Bonilha é um dos diretores da maior fábrica de motopeças da América Latina e a maior fabricante de capacete para motocicletas do mundo, a Pro tork.

Jacarezinho

O prefeito Marcelo Palhares (PSD) confirmou aquela que é considerada a maior obra de infraestrutura de história de Jacarezinho: a pavimentação asfáltica do Jardim Panorama. Serão aplicados R$ 6 milhões, com recursos do Governo do Paraná, em parceria com a Prefeitura. A obra deve ter início ainda no primeiro semestre de 2022. O prefeito anunciou ainda o asfaltamento das ruas do Jardim Europa e do acesso ao Centro de Eventos.

Jacarezinho 2

O enxadrista Victor Romário Alvez Zaak Saraiva, de Jacarezinho é campeão Panamericano de Xadrez Amador Sub-18 (Categoria Under 1700). O campeonato foi disputado em Timbó (SC), por 54 atletas. O título conquistado pelo jacarezinhense mostra que o investimento em esporte traz resultados não somente no pódio, mas sobretudo no desenvolvimento intelectual e cultural, já que permite a integração com atletas de várias partes do Brasil e do mundo.

Tomazina

Já a equipe Atoca, da Associação Tomazinense de Canoagem conquistou cinco medalhas de ouro e uma de prata no Campeonato Paranaense de Caiaque Polo, disputado em Foz do Iguaçu. A equipe agora se prepara para o Campeonato Paranaense de Canoagem Slalom, que será disputado em Tomazina, entre os dias 17 e 19 de dezembro.