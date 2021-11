Norte Pioneiro em Revista Semanal

COLUNA BEM INFORMADA DO JORNALISTA VALDIR AMARAL

Fim dos pedágios

Este fim de semana é o primeiro dos últimos 30 anos em que os paranaenses ficarão definitivamente livres do pagamento de pedágio nas rodovias do Anel de Integração, com conta com fim dos contratos do Governo do Paraná com as concessionárias. Em Jacarezinho, Jataizinho e Sertaneja a comemoração será ainda maior, pois as três praças são as que cobram as tarifas mais caras do Brasil. O sonho dos paranaenses, no entanto, pode virar pesadelo, já que a proposta do novo contrato de pedágio ainda não é consenso no Paraná.

Fim dos pedágios 2

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) alerta quanto à necessidade de audiências públicas nas cidades que terão suas áreas urbanas cortadas pelas rodovias que serão pedagiadas, conforme proposto pelo governo federal. A falta das consultas, entende Romanelli, pode gerar no futuro um problema grave. Segundo ele, os municípios paranaenses que serão cortados nas suas áreas urbanas pelas rodovias federais e estaduais que integrarão esse programa de concessão, não foram ouvidos nas suas áreas técnicas. “Não houve uma interface para discutir quais são as obras que serão realizadas”, lamenta o deputado.

Furacão bicampeão

Por falar em Romanelli, o deputado fez uma homenagem ao Athletico Paranaense pela conquista do título de bicampeão da Copa Sul-Americana. Romanelli, torcedor do Furacão, usou uma faixa alusiva à conquista e destacou o êxito da equipe paranaense. O jogo foi disputado em Montevidéu, contra a equipe do Red Bull Bragantino, que perdeu pelo placar de 1 X 0, com gol de Nikão. O vidente Romanelli errou o placar dessa vez, mas acertou que seria de um gol de diferença.

Jacarezinho

A Prefeitura de Jacarezinho iniciou as obras de construção de uma ciclofaixa, ligando a avenida Getúlio Vargas, na interseção com a avenida Manoel Ribas, até o final da avenida Brasil, nas imediações do trevo com a BR-153. A meta é estender a ciclovia até a PR-431, passando pelo Centro de Eventos e chegando à rua São Paulo, na Vila São Pedro. A previsão é de seis meses para a conclusão dos trabalhos. A ciclovia, segundo o prefeito Marcelo Palhares (PSD), que é empresário e ciclista, vai incentivar a prática de ciclismo e caminhada para além do lazer, garantindo segurança e saúde à população.

Ibaiti

O prefeito Antonely de Cassio Alves de Carvalho (Republicanos) e o governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) assinaram convênio do programa Casa Fácil Paraná para a construção de 125 casas em Ibaiti. O investimento será de R$ 14 milhões.

“Em nome da população ibaitiense agradeço ao governador Ratinho Júnior pelo empenho em levar moradias para Ibaiti. Obrigado pela viabilização desse importante e tão esperado projeto habitacional que vai atender 125 famílias de Ibaiti”, disse o prefeito, durante a assinatura do convênio no Palácio Iguaçu, em Curitiba.

Ribeirão do Pinhal e Jaboti

Os prefeitos Dartagnan Calixto Fraiz (DEM), de Ribeirão do Pinhal, e William Regis (PSD), de Jaboti, também assinaram convênio para construção de casas.

Em Ribeirão do Pinhal serão 30 imóveis, com investimento total de R$ 3,5 milhões. Já em Jaboti, os investimentos chegam a R$ 5,8 milhões para construção de 50 imóveis.

Assaí

Assaí está em clima de festa, com a chegada do fim de ano. O Natal dos Sonhos, promovido pela Prefeitura, prevê uma série de atividades culturais, que incluem projeção em 3D na fachada do Castelo Japonês, um dos principais pontos turísticos da cidade. De 17 a 23 de dezembro haverá duas apresentações todas as noites. Um espetáculo que reúne muita magia, encanto e tecnologia.

Cornélio Procópio

Saúde mental na atenção primária será tema de uma ação da Prefeitura de Cornélio Procópio, que servirá como prévia para a Conferência Nacional de Saúde Mental. Na oportunidade, serão abordados assuntos como O que um gestor precisa saber; Saúde mental na atenção primária; Atenção de urgências e emergências na atenção primária; Educação permanente a partir das metodologias ativas em Saúde; e Roda de conversa sobre saúde mental – rumo à Conferência Nacional em 2022. O evento acontece sexta-feira, 26, das 8h30 às 12 horas, no Centro Cultural Galdino de Almeida (rua Paraíba, ao lado da prefeitura).