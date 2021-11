Norte Pioneiro em Revista Semanal (vídeo)

COLUNA BEM INFORMADA DO JORNALISTA VALDIR AMARAL

Motocicletas à ROCAM de Santo Antônio da Platina

O capitão Marciano Corsini, comandante da 4ª Companhia da Polícia Militar, sediada em Santo Antônio da Platina, visitou o Npdiario na tarde desta quinta-feira, dia 18 (foto). Na oportunidade, manifestou seus desejos de excelente Natal e ótimo 2022 para toda a população.

Corsini é responsável pelas PMs também de Ribeirão do Pinhal, Jundiaí do Sul, Abatiá, Quatiguá, Joaquim Távora e Guapirama.

É formado em História, casado com Fernanda e se preparou profissionalmente também na famosa Academia Policial Militar do Guatupê, em São José dos Pinhais (município da região metropolitana de Curitiba).

Nesta sexta-feira, dia 19, os soldados platinenses Alingheri, Santão, Caldi e Jacob (foto abaixo), da Rocam(Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) estiveram no KM 515 da BR-376, no Parque Estadual Vila Velha, Ponta Grossa, representando a corporação para receber quatro motos.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Segurança Pública do Paraná, entregará à PM do Paraná 155 novas motocicletas 850 cilindradas, modelo BMW, que incluem capacetes, EPIs(Equipamentos de Proteção Individual) e rádios comunicadores. Elas foram adquiridas por meio de emendas parlamentares federais, com investimento de R$ 12 milhões. O governador Carlos Massa Ratinho Junior participa do evento.

As motocicletas, com maior peso e potência, permitem mais agilidade e eficiência nas atividades da segurança pública, por isso a Polícia Militar está capacitando policiais de diversas regiões do Estado.

Athletico Bicampeão

Depois que acertou o placar de 3 X 0 do jogo contra o Flamengo, que levou o Athletico Paranaense à final da Copa do Brasil, o deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) previu agora a vitória contra o Bragantino.

Torcedor fanático do Furacão, o parlamentar está em Montevidéu, no Uruguai, neste sábado, 20, e aponta 2 X 1 no placar e o bicampeonato da Sul-americana. A partida será disputada às 17 horas, no Estádio Centenário.

Intercâmbio na Itália

Por falar em Romanelli, o deputado destacou o convênio firmado entre a Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná) e a Università degli Studi di Brescia, na Itália, e defendeu a ampliação deste tipo de parceria com instituições do Mercosul e de outros continentes. Com o convênio será possível o intercâmbio para pesquisas na Itália, coorientação de dissertações e teses e publicações conjuntas entre as duas universidades.

Tomazina

A Prefeitura de Tomazina reinaugurou nesta sexta-feira, 19, a Escola Municipal Ademar Haruo Ishii e inaugurou o Auditório Eliana Baltazar Martins Correia (fotos de capa).

Os estudantes da escola também ganham o parquinho “Tia Clotilde” e a horta “Hélio dos Santos”. Segundo a Secretaria Municipal de Educação de Tomazina, trata-se de uma nova escola, restaurada conforme sua origem.

Cornélio Procópio

A campanha Natal e Seus Encantos foi lançada oficialmente em Cornélio Procópio, para aquecer as vendas de fim de ano. Parceria entre Prefeitura, Associação Comercial e Empresarial e Sindicatos dos Trabalhadores e dos Lojistas, além de uma instituição bancária local. Este ano a campanha vai oferecer diversos atrativos com sorteios de oito prêmios: duas motos 0km, três geladeiras e três Smart TV.

Bandeirantes

O vereador Tiago Pobreza (PSB) comemorou a indicação de R$ 200 mil para a construção de ciclovia em Bandeirantes. O pedido foi feito ao deputado Romanelli, que incluiu a emenda no orçamento do Estado. A ciclovia foi pedida para que os ciclistas de Bandeirantes, sobretudo os que participam da Rota do Rosário, possam circular com segurança para praticar esportes e expressar a devoção a São Miguel Arcanjo.

Sapopema

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) iniciou um projeto que estimula a criação de morangos em Sapopema. A cidade fica a 759 metros de altitude e faz parte de uma região abrangida pela indústria de celulose, o que restringe as possibilidades dos pequenos produtores próximos e tem causado êxodo rural. As atividades para desenvolver o cultivo da fruta começaram em junho.

Quinze estudantes de graduação e pós-graduação em agronomia plantaram 10 mil pés de morango orgânico. O projeto não só melhora a vida dos pequenos produtores, como enriquece o turismo e aumenta o atrativo para os turistas que visitam a cidade.

Jacarezinho

Em Jacarezinho, os 380 alunos do Colégio Cívico-Militar José Pavan, na vila São Pedro receberam novos uniformes, distribuídos pelo Governo do Paraná. O prefeito Marcelo Palhares (PSD) disse que o colégio vive um importante processo de mudanças, desde que a comunidade escolar decidiu transformar a unidade escolar em colégio cívico-militar. Segundo ele, o objetivo de melhorar a qualidade da educação e a rotina de professores, alunos e equipe como um todo está surtindo os efeitos esperados.

Santo Antônio da Platina

Crianças do Lar Jesus Adolescente, de Santo Antônio da Platina, receberam a doação de 52 pares de tênis do programa Maratona Solidária, promovido pelo Sesc/PR.

Os calçados esportivos foram arrecadados com as inscrições para a maratona, que aconteceu em outubro e teve participação de mais de 3,4 mil atletas em todo o Paraná. O programa esportivo estadual tem como lema o slogan “Corra pelo Futuro das Crianças”.