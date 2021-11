Norte Pioneiro em Revista Semanal

COLUNA BEM INFORMADA DO JORNALISTA VALDIR AMARAL

Meio milhão de reais

A moradora do município paranaense de Figueira e associada da Sicredi Norte Sul PR/SP, Evanildes Granemann, foi a grande ganhadora do prêmio de R$ 500 mil da campanha “Poupança Premiada”, realizada pelo Sicredi nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro com objetivo de incentivar nos associados o hábito de poupar. O sorteio especial foi realizado no dia 31 de outubro e celebrou o Dia Mundial da Poupança. O nome da vencedora foi divulgado após liberação por parte da auditoria externa que acompanha todas as apurações.

Infância e Adolescência

O deputado Romanelli confirmou o repasse de recursos do FIA (Fundo da Infância e Adolescência) para 13 municípios representados por ele na Assembleia Legislativa. Os recursos serão aplicados para fortalecer o atendimento a crianças e adolescentes em Cornélio Procópio, Sertaneja, Cambará e Joaquim Távora, no Norte Pioneiro, além de Sertanópolis, Loanda, Moreira Sales, Colorado, Rancho Alegre d’Oeste, Rio Azul, Ipiranga, Imbituva e São Pedro do Paraná. No total, foram repassados R$ 4,8 milhões para 189 municípios paranaenses.

Norte Pioneiro

Os 21 municípios que integram a 18ª Regional de Saúde de Cornélio Procópio receberam novos veículos para atender ao programa Saúde da Família. Romanelli, Ratinho Júnior e Beto Preto entregaram os novos veículos para Abatiá, Cornélio Procópio, Santa Cecília do Pavão, São Sebastião da Amoreira, Sapopema e Sertaneja e a outras 15 cidades do Norte Pioneiro.

Cornélio Procópio

O governador Carlos Massa Ratinho Júnior (PSD) assinou convênio autorizando investimentos de R$ 5 milhões na pavimentação do Aeroporto Francisco Lacerda Júnior, em Cornélio Procópio. Com isso, o Norte Pioneiro vai se integrar – via aérea – a outras regiões do Estado e com Curitiba.

Cornélio Procópio 2

Ainda em Cornélio Procópio, 716 estudantes do Colégio Cívico-Militar Monteiro Lobato receberam novos uniformes, compostos por uma calça, duas camisetas, uma jaqueta e um moletom, investimento de mais de R$ 55 mil. A unidade polo, como o colégio é conhecido, melhorou consideravelmente os números dos indicadores de desenvolvimento da Educação, o que justifica o investimento.

Marília Mendonça

A moradora de Pinhalão, Sandra Ribeiro (fotos e vídeo), de 44 anos, produtora de alimentos, esteve no velório da cantora em Goiânia.

Santo Antônio da Platina

A Câmara de Vereadores de Santo Antônio da Platina fez a entrega do título de Cidadão Honorário ao deputado Romanelli. A proposta foi do vereador Luciano de Almeida Moraes, o Vermelho (PTB). Casado com a diretora-geral da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, professora Fabiana Campos, Romanelli é advogado e especialista em gestão urbana. Foi reeleito em 2018 para o quinto mandato como deputado estadual. Foi também secretário estadual de Habitação, presidente da Cohapar e secretário estadual do Trabalho, Emprego e Economia Solidária. Atualmente, é primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Paraná, um dos cargos eletivos de maior destaque no Estado.

Santo Antônio da Platina 2

O Hospital Regional do Norte Pioneiro (fotos), em Santo Antônio da Platina, que passou por obras de revitalização e adequação, foi inaugurado pelo secretário Beto Preto. A proposta do investimento é encurtar distâncias e regionalizar a Saúde. O deputado Romanelli também participou da solenidade de inauguração da obra, que recebeu recursos de cerca de R$ 800 mil, que incluem aquisições de móveis, computadores e pintura.

Ribeirão Claro

O prefeito João Carlos Bonato (PSB) e a vice-prefeita Ana Maria Baggio Molini (PSB) receberam do governador Ratinho Junior e do secretário Beto Preto a chave de um automóvel para reforço da frota da saúde de Ribeirão Claro. O veículo será utilizado para atendimento domiciliar dentro da Estratégia da Saúde da Família. O automóvel entregue ao município é um Volkswagen Gol 1.0 quatro portas, com ar-condicionado e direção hidráulica.

Ribeirão Claro 2

Também em Ribeirão Claro, o secretário Beto Preto visitou a Santa Casa, acompanhado do deputado Romanelli, que confirmou que o município tem cerca de R$ 300 mil em equipamentos já liberados e luta para garantir as ampliações e reformas solicitadas pela Prefeitura.

Jacarezinho

Beto Preto e Romanelli também visitaram Jacarezinho e falaram sobre investimentos que somam mais de R$ 1,8 milhão. Segundo o secretário, seis reformas de UBS (Unidade Básica de Saúde) já foram aprovadas para a cidade, além de uma ampliação de UBS e a construção de outra para reforçar a Atenção Primária. Além disso, Jacarezinho será o primeiro município paranaense a ser sede de um Ambulatório Médico de Especialidades, que vai beneficiar ainda mais a população do Norte Pioneiro.

Otimismo do presidente

Nelson de Camargo (foto), presidente da Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio da Platina, visitou o Npdiario. Na ocasião, anunciou a campanha de final de ano da entidade.

A Campanha de Natal 2021 da ACESAP começa no próximo dia 16 de novembro (uma terça-feira).

Os empresários já iniciaram adesão à campanha e nos próximos dias, mais lojistas ainda podem aderir à ação promocional.

Carlópolis

Beto Preto também visitou o Hospital São José, em Carlópolis, juntamente com o prefeito Hiroshi Kubo (PSD) e o deputado Romanelli. O objetivo foi verificar in loco a obra de ampliação do Centro de Diagnóstico. Também foi construído um heliponto e guarita, além da pavimentação das áreas externas do hospital. O investimento soma mais de R$ 2,5 milhões entre recursos federais, estaduais e próprios do município.

Fortalecido

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) está cada vez mais fortalecido para disputar a vaga no Senado Federal. Ele, que é primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Paraná, tem feito reuniões políticas semanalmente em várias regiões do Estado, sobretudo no Norte Pioneiro, onde mantém sua base eleitoral.

Com Romanelli no Senado, ganham o Paraná e o Norte Pioneiro, que poderá ter um senador genuinamente pé vermelho.