Norte Pioneiro em Revista Semanal

COLUNA BEM INFORMADA DO JORNALISTA VALDIR AMARAL

Uenp: 15 anos

Os 15 anos da Universidade Estadual do Norte do Paraná foram marcados pelo lançamento do programa Uenp Sustentável. A professora e gestora da área ambiental, Fabi Campos, palestrou no evento, quando falou sobre a importância do ensino superior no desenvolvimento da cidadania. Também foi lançado o Programa de Desenvolvimento Cultural do Norte do Paraná. A promotora Kele Cristiani Diogo Bahena, coordenadora do Gepatria, também palestrou na comemoração do aniversário da Uenp.

Reconhecimento

O deputado Romanelli fez a entrega oficial de uma Menção Honrosa à reitora Fátima Aparecida da Cruz Padoan, em homenagem aos professores, alunos e colaboradores da Uenp. A Assembleia Legislativa aprovou requerimento do deputado, que propôs Voto de Congratulações pelos 15 anos de fundação da Universidade, em reconhecimento do Paraná ao trabalho desenvolvido por toda a comunidade acadêmica.

Parabéns

Os diretores-gerais Celso de Souza Schmidt(ex-prefeito e ex-presidente da câmara de vereadores) e Gorete Batista, os filhos Marcelo, Alex e Alessandra (Aline e João Henrique não puderam comparecer) comandaram o lançamento na mesorregião do Norte Pioneiro do Pulse, um SUV de design moderno e com o que há de mais moderno no mundo.

O evento foi na sede da Fiat Samp, do grupo S&B, em Santo Antônio da Platina, reunindo colaboradores, familiares, amigos e autoridades.

O prefeito Professor Zezão e a primeira-dama Mônica e os presidentes da Associação Comercial e Empresarial e da Câmara de Vereadores, Nelson de Camargo e José Jaime Mineiro estiveram presentes. Parabéns.

Tecnologia 5G

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) avalia que o uso da tecnologia 5G vai ajudar os gestores públicos a promover o desenvolvimento dos municípios paranaenses. Romanelli destacou ainda a ampla participação dos prefeitos do Norte Pioneiro no debate sobre o uso da tecnologia como ferramenta propulsora do desenvolvimento. Para ele, é preciso incentivar os municípios a adequar suas legislações e a infraestrutura urbana para receber serviços de telefonia móvel e transmissão de dados em 4G e 5G.

Turismo em alta

A Caravana do Crédito, da Fomento Paraná, vai passar pela região em outubro, atendendo empresários de Carlópolis, Ribeirão Claro e Santo Antônio da Platina. A proposta é incentivar a abertura de novas vagas para o mercado de trabalho no turismo, um dos setores que mais devem crescer, com a oferta de vagas de emprego e aumento da renda dos trabalhadores e empresários. Em Carlópolis, a Caravana do Crédito vai passar dia 26 de outubro. Em Santo Antônio da Platina será dia 27. Dia 28 o atendimento acontece em Ribeirão Claro.

Outubro Rosa

A expedição Filhas do Paraná, grupo de mulheres motociclistas, Filhas do Vento e da Liberdade, passou pelo Norte Pioneiro, alertando e conscientizando sobre o Outubro Rosa e a importância da prevenção ao câncer de mama. As motociclistas já rodaram cerca de mil quilômetros e passaram por Wenceslau Braz, Siqueira Campos, Carlópolis, Ribeirão Claro, Jacarezinho, Cambará, Andirá, Santa Mariana, Cornélio Procópio e Sertaneja. Depois seguiram para outras regiões do Estado.

Robótica

O deputado Romanelli fez a entrega de kits Robótica a duas escolas de Abatiá e Quatiguá, que receberam dez conjuntos, compostos por notebooks e um conjunto de peças com 448 componentes eletrônicos, incluindo motores, sensores, atuadores e microprocessadores arduínos. Em Abatiá, o programa vai atender alunos do Colégio Estadual Rui Barbosa. Já em Quatiguá, os kits serão entregues para os estudantes do Colégio Estadual João Marques da Silveira.

Calamidade pública

Bandeirantes, Cornélio Procópio, Guapirama, São José da Boa Vista e Siqueira Campos tiveram o Estado de Calamidade Pública provocado pela pandemia de Covid-19, prorrogados até 31 de dezembro de 2021. O reconhecimento, aprovado na Assembleia Legislativa do Paraná, flexibiliza questões orçamentárias e administrativas para assegurar os recursos necessários para áreas prioritárias.

Norte Pioneiro

As Regionais de Saúde de Jacarezinho e Cornélio Procópio participaram em Londrina da segunda etapa do PRI (Planejamento Regional Integrado), da Secretaria Estadual da Saúde. O objetivo é somar esforços com os municípios para identificar as demandas e promover melhorias em benefício da população. Nos encontros, a Sesa quer alinhar e diagnosticar ações ligadas ao fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde, identificando as necessidades e objetivos de cada região, subsidiando a elaboração de planos a nível regional e macro.

Cornélio Procópio

O prefeito Amin Hannouche (PSD) deu início do cadastramento aos interessados em morar no Condomínio do Idosos, em Cornélio Procópio. O cadastro pode ser feito na Secretaria Municipal de Promoção Social (rua Goiás, 282 – ao lado da praça Botafogo). Poderão usufruir do benefício, pessoas a partir de 60 anos, com renda mensal de um a seis salários mínimos e que não tenham casa própria. O Condomínio do Idoso terá 40 moradias e vai contar com amplas áreas de convivência, onde os moradores terão acesso a práticas de lazer, atendimentos à saúde e assistência social, além de atividades físicas e sociais.

Abatiá

Em Abatiá, a Prefeitura deve iniciar nos próximos dias a construção de um novo prédio para abrigar o Cras (Centro de Referência da Assistência Social), que fornece apoio e proteção a pessoas que residem em áreas consideradas de vulnerabilidade social, além de viabilizar o acesso a projetos e benefícios governamentais. O investimento é de cerca de R$ 900 mil. A prefeitura também vai receber uma nova ambulância, no valor de R$ 170 mil.

Pare de fumar

Terminou o prazo de inscrição para quem quer parar de fumar participar do projeto promovido pela Uenp. O tratamento é gratuito, com acompanhamento semanal, onde é aplicada a técnica TCC (Terapia Cognitivo Comportamental), com aulas a respeito de diferentes temas sobre o tabagismo como os malefícios do cigarro, os benefícios de parar de fumar, estratégias de como parar e toda orientação de como realizar o processo de cessação. São 12 encontros semanais e nove mensais.

Informações pelos telefones (43) 9 8485-9187 (Gabriely) ou (43) 9 8860-0853 (Rafaela).