Norte Pioneiro em Revista Semanal

COLUNA BEM INFORMADA DO JORNALISTA VALDIR AMARAL

Passagem livre

Com o fim do contrato de concessão das rodovias do Paraná, no dia 27 de novembro, motoristas que trafegam pelas estradas do Anel de Integração terão passagem livre nas 27 praças de pedágio, a partir do dia 28 de novembro. Por um lado, comemoração, pois são 23 anos de cobrança, sem a realização das obras previstas. De outro, preocupação com a manutenção das rodovias, já que, sem a cobrança de tarifa, as concessionárias, que já não investiram o suficiente, vão parar de investir nas melhorias e conservação.



Halal

Os olhos do mundo árabe estão voltados para o Norte Pioneiro, que detém um vasto parque de indústrias de alimentos. O Paraná tem uma das maiores expertises do Brasil no sistema de certificação halal, que atesta a qualidade da produção, da confiabilidade, da rastreabilidade e do cumprimento dos requisitos de segurança em todo o seu processo. No caso do Norte Pioneiro, algumas das empresas da região são fornecedoras diretas de produtos alimentícios que cruzam os céus e oceanos, para levar aos árabes os produtos de qualidade, certificados e produzidos pelos pés vermelhos.



Turismo rural em destaque

Em destaque também, no cenário nacional, o turismo rural do Norte Pioneiro, que foi apresentado pelo Governo do Paraná em Recife (PE), na 28ª Agrinordeste, tradicional feira do agronegócio das regiões Norte e Nordeste do Brasil. O destaque ficou com o Café das Mulheres do Norte Pioneiro. A feira teve o objetivo divulgar produtos paranaenses, principalmente os produzidos na área rural e, nesse caso, o café é o carro-chefe do Norte Pioneiro, como principal produto que atrai visitantes e turistas de todo o Brasil.

Bandeirantes

A pedido das vereadoras Sônia Regina Zambone e Flavia Aparecida da Silva, ambas do PSD, e dos vereadores Alex Borba (PSD), Lei das Três Águas e Tiago Pobreza (PSB) foi atendido e Bandeirantes terá o castrapet. O pedido foi feito ao deputado Romanelli, que confirmou o atendimento, que será nos dias 27 e 28 de outubro, quando 116 animais serão esterilizados na cidade.

Cornélio Procópio

O deputado Romanelli parabenizou a comunidade escolar do 3º CPM (Colégio da Polícia Militar) do Paraná, que completa nesta sexta-feira, 15, três anos de instalação em Cornélio Procópio. Oficialmente, as atividades começaram no dia 4 de fevereiro de 2019 e vem apresentando excelentes resultados nos indicadores de Educação.

Fundado a partir do antigo Colégio Estadual Alberto Carazzai, em funcionamento desde 1970, o CPM é uma instituição de ensino público eficiente, que prima pela qualidade na educação e na formação cidadã dos estudantes procopenses.

Tomazina

Atletas da equipe da Atoca (Associação Tomazinense de Canoagem) conquistaram seis medalhas de ouro no Campeonato Brasileiro de Canoagem Slalom, em Três Coroas (RS). Os melhores atletas do Brasil disputaram na competição, que garantiu para Tomazina uma medalha de ouro, três de prata e duas de bronze. Na classificação geral, os atletas da cidade ficaram em terceiro lugar.

Santa Amélia

A Câmara Municipal de Santa Amélia tomou uma decisão inusitada, ao realizar a primeira reunião ordinária dos vereadores na Terra Indígena Laranjinha, de etnia Guarani Nhandewa. A iniciativa partiu do presidente da casa, Luiz Henrique Ranucci (PSDB). O cacique Everton Lourenço aproveitou a oportunidade para solicitar melhorias na estrada rural que faz a ligação entre Santa Amélia e a aldeia indígena, que tem cerca de 300 moradores.

Jacarezinho

Termina nesta sexta-feira feira, 15, em Jacarezinho, o 6º Genius.conecta, realizado por meio de parceria entre o Sebrae Paraná, Prefeitura de Jacarezinho e o Sistema Regional de Inovação. Trata-se da maior feira de tecnologia e inovação do Norte Pioneiro. A proposta visa fomentar negócios, incentivar a inovação e promover a integração entre academias, investidores e mercado.

Santo Antônio da Platina

O Santuário Nossa Senhora das Graças, de Santo Antônio da Platina, realizou uma ação beneficente para garantir recursos para as atividades sociais da instituição. A coordenação da entidade religiosa preparou e organizou a venda de frangos assados, que foram distribuídos aos colaboradores. Toda a renda será revertida ao santuário, que é um dos inúmeros pontos de peregrinação de fiéis no Norte Pioneiro.

Filhas do Paraná

A diretora-geral da Sedest (Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo), Fabiana Campos (foto principal) destacou a iniciativa de 15 mulheres motociclistas, que vão percorrer o Estado em 15 dias, sobre duas rodas, para defender a bandeira do Outubro Rosa e da prevenção ao câncer de mama. A Expedição Filhas do Paraná vai passar por 40 cidades e viajar 2,5 mil quilômetros. Um dos destinos é Carlópolis, no Norte Pioneiro. Fabiana Campos é amante de “mototerapia”, atividade que pratica ao lado do marido, o deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB).

Joaquim Távora

A Prefeitura de Joaquim Távora continua no objetivo de melhorar o tráfego de veículos pelas estradas rurais, com o calçamento das principais vias. Desta vez, os moradores do Varsóvia (Caça e Pesca) estão sendo atendidos, com a pavimentação da estrada. O prefeito Reginaldo Vilela (Pode) reforça que os trabalhos por uma Joaquim Távora melhor continuam. E, pelo jeito, muita coisa boa ainda está por vir.