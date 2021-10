Norte Pioneiro em Revista Semanal

COLUNA BEM INFORMADA DO JORNALISTA VALDIR AMARAL

Pedágio

O MPF (Ministério Público Federal) entrou com nova ação na justiça contra a concessionária Econorte. Foi determinado o bloqueio e sequestro dos recursos financeiros até o montante de R$ 26,8 milhões, entre outras medidas. O órgão aponta que a instalação da praça de pedágio em Jacarezinho causou danos ambientais ao ser construída na APP (Área de Proteção Ambiental Permanente) localizada às margens do Rio Paranapanema. A praça de pedágio foi criada a partir de um aditivo inserido em 2002 ao contrato firmado entre a concessionária e o governo estadual.

Sem retorno

Pesquisa realizada pela CNT (Confederação Nacional dos Transportes) aponta que apenas 2% do que o governo federal arrecada com as concessões de transporte no Brasil são investidos no setor. “Ao longo de 12 meses, discutimos à exaustão, o novo modelo de concessão das rodovias paranaenses. Dificilmente o governo federal e as próprias concessionárias reinvestirão nas rodovias o que vão faturar durante os 35 anos do novo contrato de pedágio”, disse o deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) ao comentar sobre a pesquisa.

Norte Pioneiro

Três ex-prefeitos do Norte Pioneiro vão emprestar os nomes para viadutos que cortam a região, passando pela BR-369 e que estão em construção. A homenagem é uma iniciativa do deputado Romanelli, que apresentou projetos de lei em reconhecimento público aos três líderes políticos já falecidos.

Pela proposta, o viaduto no trevo de acesso ao distrito de Congonhas receberá o nome de Luiz Márcio Pozzi, de Cornélio Procópio. No trevo de acesso a Nova América da Colina, o viaduto se chamará Ernesto Alexandre Basso. A outra proposta dá o nome de Sussumo Itimura ao viaduto no trevo da BR-369 com a PR-442, que dá acesso a Uraí.

Ribeirão Claro

O prefeito João Carlos Bonato, de Ribeirão Claro foi escolhido para presidir o G4 (Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento da Bacia do Paranapanema), que reúne também os municípios de Carlópolis, Jacarezinho e Santo Antônio da Platina. Os prefeitos reforçam apoio para que o consórcio seja reativado para promover ações de incentivo ao desenvolvimento dos municípios da região. Uma das propostas é buscar novos investimentos para a manutenção e melhoria das estradas rurais.

Jacarezinho

Estão abertas em Jacarezinho as inscrições para o Projeto Gama, de Antitabagismo, realizado pela prefeitura.

O objetivo é incentivar a participação de fumantes em um programa que os ajude a se livrar do vício do cigarro. Interessados em vencer o tabagismo devem se inscrever pelas redes sociais do projeto ou na UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima.

Cornélio Procópio

A Prefeitura de Cornélio Procópio anunciou que vai reconstruir o pórtico que marcou a visita do Príncipe de Gales, Edward e seu irmão, o Príncipe George ao município, em 1931. Eles são tios da atual Rainha Elizabeth II, do Reino Unido. À época, os dois passaram pela região, de trem, a caminho de Buenos Aires, na Argentina, onde iriam inaugurar a “Exposição Comercial Britânica”. O objetivo era de ampliar as relações comerciais com a América do Sul e demonstrar o poderio comercial e militar da Grã-Bretanha. Eles também passaram pelo Panamá, Peru e Chile.

Abatiá

A Prefeitura de Abatiá encerrou as inscrições do concurso público para contratação imediata de um fonoaudiólogo. Também será mantido um cadastro de reserva. O salário é de R$ 2.924,07 para uma jornada de trabalho de 20 horas semanais. A aplicação da prova objetiva ocorrerá no dia 24 de outubro.

Genius.Conecta

Começa na quarta-feira (13) a sexta edição da maior feira de inovação do Norte Pioneiro. A Genius.Conecta será realizada de forma virtual e gratuita pelo Sebrae/PR e Sistema Regional de Inovação (SRI) do Norte Pioneiro do Paraná, com correalização da Prefeitura de Jacarezinho. Em debate, temas relacionados a startups, inovação, conectividade, sustentabilidade, educação, empreendedorismo. O evento é voltado a estudantes, professores e pesquisadores, empresários e a comunidade em geral.

O consultor do Sebrae/PR, Odemir Capello, lembra que a Genius.Conecta cumpre o papel de consolidar o trabalho realizado desde 2016 de colocar a inovação como peça importante para o desenvolvimento regional. “O evento prioriza as ações de inovação que estão acontecendo aqui no norte pioneiro”, afirma.

Toninho Wandscheer

O deputado federal Toninho Wandscheer(PROS) líder da bancada paranaense na Câmara, em Brasília, visitou o npdiario, em Santo Antônio da Platina.

O parlamentar amplia espaços no Norte Pioneiro.

Sertaneja

A Prefeitura de Sertaneja festejou a entrega de obras que somam mais de R$ 2,2 milhões. O distrito de Paranagi também foi atendido com obras e recursos do Estado e da União. Os recursos foram utilizados em obras de pavimentação, construção de barracão industrial, espaços de lazer e quadra esportiva. O prefeito de Sertaneja, Jamison Donizete da Silva (PSD) afirmou que há outras obras em andamento e que em breve serão entregues.

Santa Cecília do Pavão

O deputado Romanelli confirmou a liberação de mais R$ 390 mil do Governo do Estado para a construção de um barracão industrial em Santa Cecília do Pavão. O anúncio foi feito ao prefeito Edimar Santos (PTB), durante visita a Curitiba. Também está em construção na cidade a arena esportiva Meu Campinho, no antigo campo Japonês. São R$ 400 mil, por meio de convênio com a Sedu (Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano).

Joaquim Távora

O atleta Charles Augusto Bilek, 30 anos, de Joaquim Távora está de malas prontas para Cochabamba, na Bolívia. Ele foi convocado para disputar o Campeonato Panamericano de Kickboxing da KIC América Latina, em novembro. Ele treina pela equipe Brazilian-Thai, de Ourinhos (SP). Em 2019, o atleta, que mora em Santo Antônio da Platina, Bilek foi campeão paulista na categoria 61kg e campeão brasileiro na categoria 63,5kg. Oficialmente, venceu dez das treze lutas que disputou.

Imagem impactante

O motorista de um VW Golf azul em alta velocidade colidiu contra uma motoneta às 18h40m da última quarta-feira, dia seis, em Andirá (vídeo). O acidente ocorreu no centro da cidade, no cruzamento das Ruas Minas Gerais e Pernambuco, ao lado da Câmara de Vereadores.

O condutor prestou socorro e as vítimas sofreram ferimentos graves, sendo socorridas no hospital local e posteriormente encaminhadas para unidades de saúde com mais recursos.

A que estava dirigindo, de 32 anos, removida para Santa Casa de Cornélio Procópio com fratura exposta e a garupa, 22, para Santa Casa de Londrina com traumatismo craniano, entubada.

Requião condena presidente

Outro que visitou o npdiario (pela terceira vez) foi o ex-deputado Estadual (1983-85), Prefeito de Curitiba (1986-89), Secretário do Desenvolvimento Urbano (1989-90), três vezes Governador(1991-95/2003-2007/2008-2011) e duas vezes Senador da República (1995-2002/ 2012/2019).

Ele criticou o presidente Jair Bolsonaro.