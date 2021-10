Norte Pioneiro em Revista Semanal

COLUNA BEM INFORMADA DO JORNALISTA VALDIR AMARAL

Cresce vandalismo na região

A Polícia Militar efetuou prisão de um homem que conduzia um veículo embriagado e colidiu contra um muro, na quinta-feira, na Vila Santa Cruz, em Santo Antônio da Platina. Um Ford/Escort, de cor preta, bateu no muro da sua casa e, ainda, prensou uma motocicleta Honda/BIZ 125 KS, da cor azul. A PM foi até o local, na rua Adhemar Rodrigues de Oliveira, e constatou o fato narrado.

Casos assim, têm sido frequentes no Norte Pioneiro. Nesta semana, aconteceu em Joaquim e Abatiá também. E num cemitério platinense, um rapaz quebrou túmulos. Um absurdo!

Parabéns, Uenp: 15 anos

A Universidade Estadual do Norte do Paraná está em festa, com a comemoração dos 15 anos de fundação. Para homenagear a data, o deputado Romanelli apresentou na Assembleia Legislativa do Paraná, o envio de Voto de Congratulações, que foi aprovado por todos os parlamentares. Romanelli disse que todos reconhecem o trabalho da Uenp em favor do Norte Pioneiro. Atualmente são 27 cursos de graduação presencial e dois de ensino à distância (EaD), seis programas de mestrado e um doutorado, além das especializações, que formam anualmente cerca de 1.000 profissionais, da graduação à pós-graduação. Parabéns, Uenp, pelos 15 anos e por contribuir com o desenvolvimento do Norte Pioneiro!

Passaporte sanitário

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) defendeu nesta semana a criação de um passaporte sanitário no Paraná, como forma de preservar o direito de os cidadãos ter a saúde e a vida preservadas. Para o deputado, é necessário que haja um controle da sociedade para reduzir as possibilidades de transmissão do novo coronavírus. “Tem que ter bom senso. Ninguém pode expor os outros ao risco. O direito de não se vacinar vai até o limite do direito do outro de estar protegido”, afirmou.

Norte Pioneiro

Wenceslau Braz, Leópolis e São Jerônimo da Serra serão atendidos pelo programa Estradas da Integração, com mais de R$ 3 milhões para calçamento de 11 km de estradas rurais. Romanelli considera esse o maior programa de recuperação de estradas rurais do País, com obras que vão garantir o desenvolvimento do interior de muitas cidades.

Angra Doce

Um mapeamento realizado no Norte Pioneiro indicou a região da Angra Doce como de alto potencial para a prática de esportes náuticos, como vela, canoagem e mergulho recreativo. No estudo, feito em parceria com a Atunorpi (Associação Turística do Norte Pioneiro do Paraná), uma equipe de profissionais percorreu o lago da represa Xavantes (foto principal), entre Ribeirão Claro e Carlópolis, para identificar os principais locais propícios à prática de esportes náuticos, quando identificou o alto potencial para a prática de mergulho e vela.

Assaí

O deputado Romanelli confirmou apoio à criação do projeto Mãos Especiais, do prefeito de Assaí, Michel Ângelo Bomtempo, o Tuti (PSD). A proposta incentiva a preservação ambiental e promove o reflorestamento de áreas públicas, com a reconstrução e reativação do horto municipal. O projeto é considerado autossustentável e prevê a doação de mudas para incentivar o reflorestamento. A meta inclui ainda ensinar técnicas agrícolas a estudantes da Apae. As frutas e verduras produzidas no horto serão repassadas para incrementar a merenda das escolas públicas da cidade.

Santa Cecília do Pavão

O prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos (PTB) comemorou a liberação de quase R$ 400 mil para a construção de dois barracões Industriais, com um grande salão principal e banheiros. Serão 300m² de construção em alvenaria, com cobertura de telha metálica, esquadrias, vidros, instalações elétricas, hidrossanitárias e prevenção contra incêndio. O edital de licitação deve ser publicado nos próximos dias.

Ribeirão Claro

A administração do prefeito João Carlos Bonato e da vice-prefeita Ana Maria Bággio Molini dá mostras de que política é coisa séria em Ribeirão Claro. Em menos de dois anos de mandato, os dois experientes gestores renovaram mais de 85% da frota de veículos da saúde. Como ex-prefeito, ex-vereador e ex-vice-prefeito, Bonato realmente demonstra compromisso com Ribeirão Claro. Já a vice-prefeita, que foi uma das melhores secretárias municipais da Saúde do Norte Pioneiro, confirma o que todos em Ribeirão Claro já sabem: que ela entende da administração da Saúde e sabe o que os pacientes precisam.

Doações para acamada

Bonita iniciativa do npdiario que, junto com duas emissoras de rádios (Difusora e Vale do Sol) buscam doações para Ana Patrícia Cabral (foto), a mãe da menininha Ana Lívia, que morreu no último dia 25 quando um motorista colidiu contra a moto em que as duas estavam. Quaisquer quantias ( Pix 43-99826-9681) podem ser transferidas ou depositadas na conta poupança dela, cujos são os seguintes: Agência 0405 Operação 013 Conta: 10038-6 Santo Antônio da Platina.

Cornélio Procópio

O prefeito Amin Hannouche e o filho dele, vereador Rafael Hannouche, de Cornélio Procópio, comemoram os 93 anos da matriarca da família Hannouche, dona Amélia.

Nas palavras do neto, dona Amélia é a “avó mais amorosa desse mundo, com muita força e fé a cada minuto de cada dia”. “Parabéns, Vó Amélia, que Deus abençoe e que muitos anos venham com a senhora aqui nos abençoando”, disse.

Tecnologia 5G no Paraná

Romanelli foi um dos proponentes de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Paraná para debater e definir com a sociedade e os gestores públicos as prioridades na implantação da tecnologia 5G no Estado. Segundo ele, o Paraná tem 1.248 localidades sem sinal aceitável de celular. “São distritos rurais e urbanos, com grande concentração de pessoas, que estão excluídos da rede de celular e de internet móvel. Com o aprendizado que tivemos, precisamos colocar todos na rede, ainda mais com esta qualidade de conectividade que o 5G promete”.

Retorno ao Norte Pioneiro

E o governador Carlos Massa Ratinho Junior (foto) virá ao Norte Pioneiro novamente. Dessa vez, em Santo Antônio da Platina, segundo o próprio anunciou através do prefeito Professor Zezão.