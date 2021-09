Norte Pioneiro em Revista Semanal

COLUNA BEM INFORMADA DO JORNALISTA VALDIR AMARAL

Menção honrosa

A Amucafe (Associação das Mulheres do Café) do Norte Pioneiro, recebeu menção honrosa da Assembleia Legislativa em razão do incentivo à participação feminina na produção de cafés e cafés especiais. A entidade reúne 250 cafeicultoras de 11 cidades da região. A iniciativa foi da deputada Cristina Silvestri (Pode) e do deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB), que representa a região no legislativo. A homenagem foi entregue para Claudinira Inocêncio de Souza, presidente da associação, Elienci Monteiro Machado e Taís Cristina Machado Vidal, que também integram a direção da organização.

Carretas do Conhecimento

Nova América da Colina, Santa Cecília do Pavão e Santo Antônio da Platina serão atendidos pelo programa Carretas do Conhecimento. Nas duas primeiras, o curso ofertado será na área de confecção. As aulas começam dia 6 de outubro.

Já em Santo Antônio da Platina, os trabalhadores serão qualificados, a partir do dia 25 de outubro, no curso de panificação. As aulas são em formato híbrido, com 75% do curso online e 25% presencial.

Jundiaí do Sul

A estrada rural que liga Jundiaí do Sul à PR-439, no Norte Pioneiro, será finalmente pavimentada. Convênio assinado entre a Prefeitura e a Seab prevê mais de R$1,4 milhão para calçamento de 5km com pedras irregulares, passando pelos assentamentos Nango Vive e Ely Moutinho. A PR-439 liga Santo Antônio da Platina a Ribeirão do Pinhal e vai encurtar a distância entre as duas cidades e Jundiaí do Sul. O investimento foi conquistado com o apoio do deputado Romanelli.

Quatiguá

A prefeita Adelita Parmezan (PTB) de Quatiguá, comemorou a liberação de recursos para a construção de 29 casas populares. Ela esteve em Curitiba e, junto com o deputado Romanelli, visitou a Cohapar, que autorizou a elaboração de edital para licitar a construtora para iniciar a obra. O investimento é de cerca de R$ 2 milhões. A estimativa é de que o edital seja publicado nos próximos dias e que as obras sejam iniciadas ainda esse ano.

Santo Antônio da Platina

O prefeito Zezão Coelho (Pode) e os médicos Jorge Garrido e Luciano Dias dos Reis também estiveram em Curitiba para solicitar investimentos na área da saúde. Junto com o deputado Romanelli, estiveram reunidos com o secretário de Saúde Beto Preto para traçar um plano de trabalho para o Hospital Regional do Norte Pioneiro.

A meta é transferir o terreno onde está localizado o Centro de Hemodinâmica para o hospital. No encontro, o médico Luciano Dias dos Reis entregou um exemplar do livro de sua autoria, Medicina Platinense no Século XX, ao secretário Beto Preto.

Santo Antônio da Platina 2

Ainda em Curitiba, o prefeito de Santo Antônio da Platina visitou uma empresa de Curitiba, que tem planos de expansão para o Norte Pioneiro, com a criação de centenas de novos empregos.

A indústria tem presença em 11 estados e fabrica embalagens plásticas para produtos alimentícios, como copos de requeijão e iogurte e bandejas de lasanha.

Sertaneja

O prefeito Jamison Donizete da Silva (PSD), de Sertaneja, também comemorou o anúncio de investimentos no município, nas áreas de desenvolvimento urbano, habitação e saúde. Segundo ele, Sertaneja vive um momento muito importante, por conta do potencial turístico, que deve criar mais de 800 empregos. Um dos investimentos garante R$ 2 milhões para a construção do Terminal Turístico de Sertaneja. O espaço será utilizado por turistas e trabalhadores que vão atuar no Hard Rock Hotel, que deve entrar em funcionamento em 2022.

Sertaneja 2

Jamison explica ainda que alguns trabalhadores já serão contratados de imediato. “Eles vão passar um ano em Curitiba, onde serão treinados para atuar em Sertaneja e Primeiro de Maio. Isso já é uma realidade, conquistada com o apoio do deputado Romanelli”, disse. Foram confirmados ainda investimentos na construção de 30 casas populares e de uma UBS (Unidade Básica de Saúde).

Cornélio Procópio

A contribuição da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) para a melhoria da qualidade de vida é cada vez mais evidente. O programa de sustentabilidade no campus de Cornélio Procópio, executado em parceria com a Copel, apresenta resultados surpreendentes. Por todo o campus há experimentos que promovem a captação e reuso de água e geração de energia, iniciativas que contribuem para a redução do consumo de energia elétrica e de água.

Jacarezinho

Contribuição importante também da Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná), que atua no fortalecimento dos programas de Saúde no Norte Pioneiro.

As clínicas de Odontologia e Fisioterapia ajudam no atendimento de centenas de pacientes de toda a região, diminuindo a fila de espera para tratamentos. Estudantes do quarto ano do curso de fisioterapia (foto principal) prestam atendimento gratuito nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), quando participam do estágio supervisionado, uma das etapas finais antes da formação acadêmica.

O serviço gratuito está disponível nas UBSs da Vila São Pedro e do bairro Aeroporto, das 8h às 17h. O agendamento pode ser feito pelo WhatsApp (43) 99613-7944