Norte Pioneiro em Revista Semanal

Atendimento gratuito

Pacientes de 22 municípios do Norte Pioneiro recebem atendimento gratuito na Clínica de Odontologia da Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná), que atua na formação prática dos profissionais e no atendimento dos moradores de toda a região. Inaugurada em fevereiro de 2018, a Uenp formou a primeira turma de 28 dentistas em fevereiro do ano passado.

Em média, mesmo com a pandemia, 1,5 mil pessoas são atendidas por mês. A capacidade plena é a de realizar 280 procedimentos odontológicos e 520 exames semanalmente. O atendimento pode ser agendado pelo telefone (43) 3525-5162 ou WhatsApp (43) 99142-8661.

Ribeirão Claro

A Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Claro investe em atendimento médico nos bairros rurais para promover mais conforto e qualidade de vida para a comunidade. Os Patrimônios Três Corações, Abreus e o distrito da Cachoeira do Espírito Santo recebem em média de 10 a 15 consultas por dia para suprir a demanda. As três comunidades rurais não tinham esse atendimento e os serviços médicos foram retomados pelas equipes do Programa Saúde da Família (PSF), poupando os moradores de deslocamento até a cidade.

Santana do Itararé

O queijo Maná Concafé Gourmet, com 30 dias de maturação, produzido pela família Martins, de Santana do Itararé, ficou em segundo lugar no “Mondial Du Fromage” disputado na França. A conquista do prêmio, que rendeu medalha de prata, demonstra a qualidade da produção da agricultura familiar paranaense. A premiação mostra ainda, mais uma vez, a importância da mulher no agronegócio paranaense. Marisa Martins é a responsável pela produção dos queijos, no Sítio Aliança. A família reforça que a produção de queijo não é tradição e que produzia apenas para consumo próprio, em pequena quantidade e depois passou a oferecer o produto na Feira da Lua.

Carlópolis

O café de Carlópolis fortalece a economia do Norte Pioneiro e do Paraná, pela qualidade e tecnologia empregados na produção. O município é referência no Estado, por conta da alta produção de café de qualidade.

São cerca de 5 mil hectares que produzem 10,4 mil toneladas de café por ano e ajudam o Paraná a se manter como o sexto maior no País. O Norte Pioneiro sempre foi um grande produtor de café. Na década de 1970, o produto era a principal fonte de receita dos trabalhadores e dos municípios. Com a geada negra, os cafezais foram parcialmente destruídos e o “ouro verde” deu lugar à diversificação da lavoura.

Ibaiti

O deputado Romanelli defendeu o fortalecimento da estrutura de bombeiros de Ibaiti. Atualmente, o Corpo de Bombeiros Comunitários de Ibaiti é uma unidade mista, com oito agentes municipais atuando na Defesa Civil e um soldado bombeiro militar e tem dificuldades de atender as ocorrências no município e em outras cidades da região. O pedido de reforço foi feito durante reunião com o chefe da Casa Civil, Guto Silva. O serviço comunitário abrange, além de Ibaiti, os municípios de Japira, Tomazina, Pinhalão, Figueira, Jaboti e Conselheiro Mairinck.

Santa Cecília do Pavão

O prefeito Edimar Santos (PTB) anunciou investimentos de R$ 2 milhões em pavimentação com paver em Santa Cecília do Pavão. A obra será realizada com recursos da prefeitura e por meio de emenda indicada pelo deputado Romanelli. As obras vão atender moradores dos bairros Fraternidade, Ouro Preto, Alvim Erotides da Costa e Caixa D’ Água, a estrada do Cerne e as ruas Jerônimo Farias Martins, José Elias de Almeida, Duque de Caxias, Bahia, Souza Naves e Unidade Mista, entre outros.

Cornélio Procópio

O prefeito Amin Hannouche (PSD) quer zerar o déficit habitacional em Cornélio Procópio, com a construção de novas casas e a entrega de lotes urbanizados. Ele anunciou a liberação de 350 novas casas pela Cohapar e outros 800 lotes urbanizados. Segundo ele, os futuros moradores poderão pleitear na Cohapar o aporte de R$ 15 mil por imóvel para custeio do valor de entrada do imóvel. Já para o programa que vai entregar 800 lotes urbanizados, a prefeitura vai providenciar toda a infraestrutura dos loteamentos, como a implantação de galerias de águas pluviais e meio fio, pavimentação asfáltica e ligação de luz, água e esgoto.

Jacarezinho

Estão abertas até o dia 30 de setembro as inscrições para participar do Fejacan (Festival Jacarezinhense da Canção), um dos eventos culturais mais tradicionais do Norte Pioneiro. A inscrição é gratuita. O 15º Fejacan acontece de 15 e 19 de novembro com transmissão pelo canal do Sesc PR no Youtube. Até 36 propostas musicais inéditas devem ser selecionadas. Os trabalhos escolhidos serão divulgados a partir de 19 de outubro. Cada obra selecionada receberá um cachê. O Festival é uma realização do Sesc Jacarezinho em parceria com a Prefeitura local.

Pioneirismo

Com a aprovação na Assembleia Legislativa do projeto de lei que prevê a distribuição de absorventes higiênicos a mulheres em situação de vulnerabilidade, o Paraná mostra pioneirismo na política de combate à pobreza menstrual. Outros estados e municípios, assim como o Governo Federal também adotaram a mesma medida proposta no Paraná. “Permitir o acesso de mulheres e meninas ao uso gratuito do absorvente faz o Paraná vencer mais uma frente de desigualdades, sobretudo de adolescentes com idades entre 10 e 19 anos. O Paraná é um Estado pioneiro nesta legislação”, avalia o deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB).