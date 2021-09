Norte Pioneiro em Revista Semanal

COLUNA BEM INFORMADA DO JORNALISTA VALDIR AMARAL

Cornélio Procópio

O Aeroporto Francisco Lacerda Júnior, de Cornélio Procópio, vai receber investimentos de mais de R$ 5 milhões para reforma, sinalização e iluminação da pista de pouso e decolagem. O anúncio foi feito oficialmente pelo prefeito Amin José Hannouche (PSD). Com os investimentos, o Norte Pioneiro vai receber um impulso para promover o desenvolvimento regional. A obra é considerada a maior dos últimos 50 anos e, segundo o prefeito, poderá gabaritar o Norte Pioneiro a receber aeronaves de grande porte, o que deverá contar com a aprovação da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

Retrocesso

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) disse que o Brasil sofre um retrocesso, colocando-se na rota da hiperinflação e da carestia comuns na década de 1980.

Segundo ele, isso se dá por conta do aumento da fome e da pobreza, do crescimento do desemprego e da inflação, além da falta de políticas públicas mais amplas e de perspectivas para a melhora no quadro macroeconômico “Os indicadores econômicos e sociais mostram que boa parte do País convive com a fome e a miséria. O mercado de trabalho está desidratado e a inflação voltou a galopar”, afirma o deputado.

Npdiario consolidado

O governador Carlos Massa Ratinho Júnior, após as cerimônias políticas na manhã desta quinta-feira, dia dois, visitou a sede e conheceu o projeto de expansão de 2022 do grupo Pro Tork, situado em Siqueira Campos. A maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes tem planos como sempre ambiciosos e seguros.

Ratinho Jr. e o diretor-presidente do Grupo Pro Tork, Marlon Bonilha com seus diretores participaram de reunião em petit comité incluindo o npdiario. O jornal se consolida cada vez mais como o principal do Norte Pioneiro,

A recente entrevista exclusiva com o coronel Rômulo Marinho, secretário de Segurança Pública do Paraná – que eu tive o prazer de participar – também passou essa percepção: https://www.npdiario.com.br/imprensa/penitenciaria-do-norte-pioneiro-e-projeto-piloto-no-pais-video/

Bandeirantes

A Praça São Miguel foi doada ao Santuário São Miguel Arcanjo em Bandeirantes (foto). O espaço poderá receber até 1500 fiéis e peregrinos de várias partes do Paraná e do Brasil.

A praça tem lojas, banheiros e restaurantes e terá toda infraestrutura externa para outros investimentos, como a construção da passarela na BR-369 e a via de acesso da PR-885.

Angra Doce

Enquanto isso, na região da Angra Doce, a perspectiva é de que o turismo impulsione a geração de emprego em renda. Para o presidente da Amunorpi e prefeito de Carlópolis, Hiroshi Kubo (PSD), os 15 municípios da área turística têm suas próprias riquezas e seus próprios atrativos. “Mas o principal deles é o lago do Angra Doce, que forma um conjunto extraordinário para o turismo brasileiro”, destaca.

Sertaneja

A Prefeitura de Sertaneja criou a “Linha do Emprego”, de olho na abertura de mais de 500 vagas na cidade, com a inauguração do Hard Rock Hotel. Outros 1000 empregos indiretos devem ser criados nas áreas do setor, como agências, eventos, passeios e restaurantes. A “Linha do Emprego” prevê até o transporte dos trabalhadores até os locais de trabalho, inclusive na ilha. A estimativa é de que o empreendimento deve atrair outros negócios que vão atuar no suporte ao turismo, com investimentos em hotelaria, entretenimento, eventos, shows, alimentação, energia, lazer e passeios.

Robótica

Quatro escolas de Jundiaí do Sul, Quatiguá, Santa Cecília do Pavão e São Sebastião da Amoreira receberam kits de robótica para investir no ensino tecnológico dos estudantes do Norte Pioneiro. Abatiá, Japira e Sertaneja também poderão receber os kits numa segunda etapa. O valor do investimento é de R$ 30 mil por kit. O objetivo é preparar os alunos para atuar com a tecnologia da informação e prepará-los para o mercado de trabalho futuro. A proposta permite aos alunos a inovação e identificação de problemas da contemporaneidade, para apontar soluções por meio da experimentação e pesquisa.

Sapopema

O Estádio Calixto Jorge Abrão, de Sapopema, vai ganhar alambrado e arquibancada. O anúncio foi feito pelo deputado Romanelli ao prefeito Paulinho Branco (PSB), vereadores e lideranças da cidade. Outras obras viabilizadas pelo Estado nas áreas urbana e rural também estão em andamento, como a da pavimentação da estrada que dá acesso à comunidade da Reta Grande. São quatro quilômetros de pavimentação com pedras irregulares.